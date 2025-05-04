Юниоры. Лидеры посева Втерковский и Билык стали чемпионами турнира ITF Juniors в Ужгороде

В Ужгороде завершился юниорский турнир категории ITF J60



Турнир проводился по согласованию между Федерацией тенниса Украины и Международной теннисной федерацией (ITF) в закрытом формате, только для украинских теннисистов.

Результаты финальных матчей в одиночном и парном разрядах:

Юноши

[1] Дмитрий Втерковский – [4] Роман Филима 6:4, 6:3

[3] Артем Караван/Григорий Картавенко – [1] Даниэль Берновский/Андрей Бородатюк 6:2, 6:2

17-летний Дмитрий Втерковский (Ивано-Франковск) выиграл третий титул ITF Juniors в одиночном разряде (первый в этом сезоне). Это был его первый финал на турнирах ITF Juniors с апреля прошлого года, когда он стал чемпионом на соревнованиях J60 в Айзкраукле (Латвия).

17-летний Артем Караван (Киев) и 16-летний Григорий Картавенко (Харьков) выиграли свой дебютный титул на турнирах ITF Juniors.





Девушки

[1] Дарья Билык – [8] Дарья Медведева 6:1, 4:6, 6:1

[2] Мария Ткаленко/София Шиманская – Вероника Музыченко/Арина Яцута 7:6(4), 6:7(10), 11-9

14-летняя Дарья Билык (Киев) выиграла свой дебютный титул ITF Juniors. По ходу турнира Билык выиграла пять матчей, из которых три – в решающем сете.

15-летняя Мария Ткаленко (Харьков) и 17-летняя София Шиманская (Киев) впервые стали чемпионками турнира ITF Juniors в парном разряде.







Фото: ФТУ.

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