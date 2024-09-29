Пекин. Чжан Шуай повторила достижение Осаки и Кербер в этом сезоне, Бадоса прервала серию побед Шрамковой

Результаты матчей воскресенья на турнире WTA 1000 в Китае

Пекин, Китай • 25 сентября – 6 октября • хард • $3,211,715

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Юлия Стародубцева (Украина, Q) – Элина Аванесян (Армения) 6:3, 6:1

Коко Гауфф (США. 4) – Кэти Бултер (Великобритания, 26) 7:5, 6:2

Чжан Шуай (Китай, WC) – Грет Миннен (Бельгия) 6:2, 6:3

Магдалена Френх (Польша, 23) – Диана Шнайдер (-, 12) 0:6, 6:3, 6:4

Паула Бадоса (Испания, 15) – Ребекка Шрамкова (Словакия, Q) 7:5, 7:5

Джессика Пегула (США, 2) – Вероника Кудерметова (-, 32) 6:7(9), 6:1, 6:2

Коко Гауфф вышла вперёд в счёте личных противостояний с Кэти Бултер (2-1). Следующая соперница американки определится в понедельник в матче Кэти Волынец – Наоми Осака.

Чжан Шуай (№595 WTA) стала лишь третьей теннисисткой в этом сезоне, которая вышла в четвёртый круг турнира WTA 1000, находясь вне топ-500 рейтинга, после Наоми Осаки и Анжелик Кербер. Китайская теннисистка впервые с января прошлого года выиграла три матча подряд. Напомним, что Чжан Шуай приехала в Пекин с рекордной в Туре 24-матчевой серией поражений.

Магдалена Френх взяла реванш у Дианы Шнайдер за поражение в августе на турнире WTA 1000 в Торонто и выиграла седьмой матч подряд. Напомним, что в середине сентября полька выиграла свой дебютный титул на турнире WTA 250 в Гвадалахаре. За свой крупнейший четвертьфинал в карьере Френх будет бороться с Чжан Шуай.

Паула Бадоса остановила девятиматчевую победную серию Ребекки Шрамковой, которая на прошлой неделе выиграла свой первый титул в карьере на турнире WTA 250 в Хуахине. В следующем раунде испанка встретится с третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой, которой проиграла в трёх предыдущих матчах, в том числе в этом году в полуфинале турнира в Цинциннати.

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