Джина-Мария Шумахер вышла замуж

В начале года мы писали, что Джина-Мария Шумахер готовится к замужеству, и это событие в жизни дочери семикратного чемпиона мира произошло вчера. Как и предполагалось, свадьбу сыграли на Майорке на семейной вилле Шумахеров.

Джина поделилась в социальных сетях красивой фотографией, запечатлевшей её вместе с Иэном Бетке, её избранником и давним другом, сопроводив снимок коротким комментарием, который можно перевести примерно так: «Для тебя – всегда «да!» Да – навсегда!»

Конечно, эти слова надо воспринимать в контексте традиционного вопроса, который задают невестам на церемонии бракосочетания: «Согласны ли вы взять в законные мужья?..»

Как пишет местное издание Ultima Hora, церемония длилась примерно полчаса, затем начался свадебный банкет, проходивший в весьма весёлой атмосфере под живую музыку «кантри». Выбор стиля не случаен, ведь Джина-Мария добилась впечатляющих успехов в конном спорте, а если точнее, в одном из его видов, который в том числе называется «ковбойской выездкой».

«Вилла Ясмин», где прошла свадьба, в 2017-м была приобретена у Флорентино Переса, президента футбольного клуба «Реал Мадрид», за 30 млн. евро, о чём в своё время сообщило немецкое бульварное издание Bunte. Можно представить, что по уровню комфорта и роскоши там полный порядок: площадь поместья – 15 тысяч кв. метров, там два бассейна, тренажёрный зал, огромный сад и даже вертолётная площадка.

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