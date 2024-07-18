Расселл: Похоже, сейчас мы отлично справляемся с делом

Джордж Расселл высоко оценил такое качество команды Mercedes, как сплочённость, благодаря чему удалось настолько повысить конкурентоспособность, что она вновь выигрывает гонки.

Джордж Расселл: «Команда сохранила единство, мы все держались вместе, при том что в организационной структуре Mercedes не было каких-то серьёзных изменений. Надо отдать должное Тото Вольффу за то, что он верил в людей и просто дал им шанс продолжить делать то, что они умеют лучше всего. Думаю, именно это отличает нашу команду от многих других.

Похоже, сейчас мы отлично справляемся с делом, поэтому надеемся, что нам удастся продолжить в том же ключе».

Несмотря на победы в Австрии и Великобритании Mercedes пока занимает 3-ю строчку в Кубке конструкторов, хотя уже почти догнала Ferrari, а Расселл находится на 7-м месте личного зачёта, и на его счету в два с лишним раза меньше очков, чем у Макса Ферстаппена, лидера чемпионата.

«Макс уже далеко впереди, да и Ландо Норис вполне уверенно занимает 2-е место, – продолжил Джордж. – Но я думаю, что наша задача на остаток сезона состоит в том, чтобы выиграть как можно больше гонок. Конечно, мы значительно сократили отставание и в двух из четырёх последних гонок добились успеха.

Но при этом Макс тоже одержал две победы, один раз финишировал вторым, а также должен был занять 2-е место в Австрии. Так что нельзя сказать, что Red Bull сейчас не лучшей форме. В общем, мы безусловно ближе к лидерам, чем когда-либо. Посмотрим, как сложится венгерский уик-энд, а затем этап в Спа, и я думаю, что если нам удастся хорошо выступить на двух этих трассах, то мы будем быстрыми везде».

Источник