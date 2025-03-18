В Haas F1 надеются на уик-энд без ошибок

Уик-энд в Австралии был непростым для Haas F1 и не принёс очков, но в команде надеются на лучший результат в Китае…

Айо Комацу, руководитель команды: «После сложного уик-энда мы отправляемся в Шанхай на первый спринт сезона. Трасса в Китае имеет свои особенности и серьёзно отличается от Альберт-парка – здесь много медленных поворотов и длинная прямая. При настройке машины нужно использовать всё, чему мы научились на первом этапе, чтобы достойно провести уик-энд.

Эстебан неплохо выступил в Австралии, и мы надеемся развить успех, а так же я хочу увидеть хорошую форму Бермана после нехарактерного для него большого числа ошибок в Мельбурне».

Эстебан Окон: «В Шанхае интересная, техничная трасса – здорово, что в прошлом году после паузы она вернулась в календарь. Здесь много особенностей, в частности – затяжной 1-й поворот с высокой скоростью на входе, где вы должны доверять машине.

Нас ждёт уик-энд с субботним спринтом, где только одна тренировка, в которой нужно многое успеть. Я люблю гоняться и рад, что в этот уик-энд нас ждут две гонки – две возможности побороться и заработать очки».

Оливер Берман: «В прошлом году я приехал в Китай в роли резервного пилота и был впечатлён этим городом и уникальной трассой. С нетерпением жду своего первого спринта – будет непросто, ведь прежде я не гонялся в Китае, но готов принять этот вызов».

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