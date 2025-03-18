ГВОЗДИК – о бое Усика с мексиканцем: «Здесь может произойти все что угодно»

boxing-social. Хильберто Рамирес и Александр Усик

Бывший чемпион мира в крузервейте Александр Гвоздик высказался относительно гипотетического боя чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика против мексиканца Хильберто Рамиреса – обладателя титулов WBA и WBO в крузервейте.

«Это все-таки бокс. Ты никогда не знаешь, что произойдет. Конечно, мне кажется, что Усик должен быть фаворитом, но ты никогда не знаешь наверняка. В боксе может произойти все что угодно», – сказал Гвоздик.

Ранее промоутер Александр Красюк признался, действительно ли Усик спустится в весе и будет драться за титул с Рамиресом.

sport.ua