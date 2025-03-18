Болгарский клуб объявил о смерти бывшего игрока, который оказался живым

Болгарский футбольный клуб "Арда Кырджали" попал в неловкую ситуацию, объявив о смерти своего бывшего игрока Петко Ганчева, который, как оказалось, жив.

Клуб организовал минуту молчания перед матчем, почтив память Ганчева, но впоследствии выяснилось, что произошла ошибка.

После огласки инцидента, пресс-служба "Арды" извинилась перед Петко Ганчевым и его семьей. Оказалось, что клуб получил ложную информацию о смерти своего бывшего игрока.

"Руководство "ПФК Арда" хотело бы выразить огромные извинения бывшему игроку Петко Ганчеву и его родственникам после того, как клуб получил ложную информацию о его смерти.

Мы желаем Петко Ганчеву еще много лет крепкого здоровья и наслаждаться успехами "Арды", – говорится в заявлении клуба.