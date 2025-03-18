Хэмилтон: Всё прошло гораздо хуже, чем я думал

Оба гонщика Ferrari заработали очки в Мельбурне, но разочарованы конкурентоспособностью машины и итогами уик-энда…

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Мы не можем быть довольны, поскольку результат не соответствует потенциалу нашей машины, а это значит, что мы, как команда, не справились со своей работой.

Шарль хорошо стартовал, Льюис тоже боролся за позиции, но когда возобновился дождь, мы рискнули остаться на трассе, как и Макс Ферстаппен, но ошиблись, проехали на сликах лишний круг и поплатились за это.

Что касается положительных моментов уик-энда, то в пятницу мы показали высокий темп на короткой и длинной сериях кругов, соответствуя скорости Mercedes и Red Bull и лишь немного уступив McLaren.

Хорошо, что через несколько дней мы вернемся на трассу, а значит, очень скоро сможем вновь оценить наш потенциал. Впереди очень длинный сезон, нужно просто продолжать упорно работать».

Шарль Леклер (8-й): «Сложная гонка, нам есть что проанализировать и над чем поработать. Наша машина не была самой быстрой, но в таких погодных условиях всегда есть шанс заработать побольше очков, которым мы не воспользовались.

Я потерял несколько мест после разворота в 11-м повороте, потом мы на круг позже провели пит-стоп и снова потеряли позиции. В первом случае это была моя ошибка, со вторым мы разберёмся вместе с командой, проанализируем наши решения и убедимся, что сделаем правильный выбор, если такая ситуация возникнет снова».

Льюис Хэмилтон (10-й): «Я неплохо стартовал, но потерял темп на выходе из первого поворота, обойдя Шарля, и застрял позади Элбона на большую часть гонки.

Под дождём всё зависит от выбора времени для пит-стопа и немного от удачи. Мы рискнули и отыграли несколько мест, но потом слишком поздно перешли на промежуточные шины и оказались в конце первой десятки.

Всё было очень непросто и прошло гораздо хуже, чем я думал. Сегодня машиной было очень, очень сложно управлять. Я очень рад, что удержал её от столкновения со стеной, к которой она стремилась большую часть гонки. Но это полезный опыт. Сейчас понятно, что на мокрой трассе эта силовая установка требует совсем других режимов, другого пилотирования, других настроек.

С нетерпением жду следующего уик-энда в Китае и новой возможности сесть за руль».

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