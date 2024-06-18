Карлос Сайнс: Я могу подписать контракт хоть завтра…

График Карлоса Сайнса на неделе перед Гран При Испании всегда очень плотный: на родине к гонщику Ferrari повышенный интерес прессы, и вчера он был гостем популярной программы El Hormiguero («муравейник»), которая выходит на телеканале Antena 3.

«Надо найти определённый баланс, – рассказал Карлос, говоря о настрое перед домашней гонкой. – Хочется подготовиться как можно лучше, ведь предстоит выступать на родине перед всеми испанскими болельщиками, и мотивация на максимально высоком уровне.

С другой стороны, домашний этап отнимает немало сил, ведь в эти дни нужно намного больше времени уделять общению с болельщиками, с прессой, проводится много мероприятий с участием спонсоров, которые, конечно, хотят, чтобы в них участвовал и я.

В общем, график чрезвычайно плотный, однако при этом нельзя допустить, чтобы к гонке я уже успел утомиться. Поэтому стараюсь нормально спать, отдыхать, тренироваться, хотя и не слишком интенсивно, чтобы перед Гран При быть в отличной форме».

Ведущий программы среди прочих вопросов поинтересовался, приходится ли Карлосу сбрасывать вес, и гонщик рассказал, как с этим обстоят дела сейчас: «Если машина изначально получилась слишком тяжёлая, то сбрасывать вес приходится гонщику. Вместе с комбинезоном, шлемом, сиденьем и всем прочим я не должен весить больше 80 кг. А сейчас мой вес не больше 72 кг.

Если вместе со всей амуницией я буду на уровне, например, 77 кг, это значит, что порядка 3 кг можно будет в качестве балласта разместить где-то в нижней части машины для снижения центра тяжести. Или в районе переднего крыла, если я хочу сместить баланс вперёд. Или его можно сместить назад – в общем, у меня есть резерв в 3 кг, с которыми можно поступать так, как мне хочется.

Если машина будет весить на три килограмма больше, это приведёт к потере 0,1 секунды на круге. В квалификации перед Гран При Испании это может быть одна или даже две позиции. А одна десятая на круге по ходу гонки за 60 кругов приведёт к потере 6 секунд. За эти шесть секунд я готов многим пожертвовать!..»

Этот сезон – последний для Сайнса в составе Ferrari – ещё в феврале было объявлено о том, что в следующем году новым напарником Шарля Леклера станет Льюис Хэмилтон.

«Разумеется, мне это не понравилось, – поделился Карлос. – Кому может понравиться, когда ему говорят, что команда больше не намерена продолжать сотрудничество? Годы, которые я провёл в Ferrari, были очень удачными, да и этот сезон я начал отлично, выиграв Гран При Австралии, но если семикратный чемпион мира хочет выступать за Ferrari, то тут уж ничего не поделаешь. Я стараюсь отнестись к этому по-философски, к тому же я вижу, что это открывает передо мной новые возможности. Я по-прежнему хочу стать чемпионом мира, а пока хочу хотя бы побеждать в гонках.

Если честно, не могу пожаловаться на то, как ко мне относятся в Ferrari. В отношениях со всеми командами могут быть напряжённые моменты, но мы выступаем на самом высоком уровне, поэтому в таких случаях надо просто переворачивать страницу и оставлять неприятности в прошлом. Суть в том, что за пределами трассы мы с напарником – друзья, у нас отличные отношения, и вместе мы очень хорошая команда…»

Конечно, Карлосу пришлось отвечать и на вопрос о том, чем он собирается заняться в будущем.

«Передо мной несколько готовых вариантов, и я должен принять решение, – сказал Сайнс. – Могу сказать, что сделаю свой выбор очень скоро, поскольку хочу решить этот вопрос и полностью сосредоточиться на оставшейся части сезона в составе Ferrari. В этом году я пилотирую машину, которая позволяет бороться за подиумы, позволяет побеждать в некоторых гонках, и сейчас это главное.

Все команды, в которых остаются вакансии на следущий год, включили меня в списки возможных кандидатов и предложили мне контракты. Я могу подписать контракт хоть завтра, но не стану этого делать. Я собираюсь действовать спокойно, хотя намерен определиться уже скоро».

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