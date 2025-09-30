Арривабене считает, что корни проблем не в Маранелло

Ferrari в этом сезоне по-настоящему расстраивает своих болельщиков, ведь на счету итальянской команды нет ни одной победы, и перед Гран При Сингапура она занимает только третью строчку Кубка конструкторов. На трёх последних этапах её гонщики не поднимались на подиум, а Льюису Хэмилтону в 2025 году это пока не удавалось вообще.

Мнения о причинах происходящего высказываются разные, но большинство экспертов солидарны в одном: SF-25 – далеко не самая эффективная машина чемпионата. Однако Маурицио Арривабене, бывший руководитель Скудерии, возглавлявший её с конца 2014 года до начала 2019-го, в интервью туринской газете Tuttosport дал понять, что корни проблем надо искать не в Маранелло.

«Мы по-прежнему строим лучшие двигатели, но немного отстаём в таких областях, как композитные технологии и аэродинамика, – заявил он. – В Англии в районе Оксфорда есть компании, которые давно специализируются на этих технологиях и продвинулись в них дальше нас.

Мы должны упорно трудиться, чтобы наверстать это отставание, в основе которого сложившиеся традиции, но также надо учитывать разницу в уровне опыта и навыков и тот факт, что в Великобритании налажены тесные связи между производителями и университетами.

Мы постепенно сокращаем отставание, но при этом надо сохранять терпение. В Англии в сфере автоспорта работает порядка 30 тысяч человек, так что надо стремиться не только к победам в гонках, но и к прогрессу в области развития промышленности. Впрочем, Ferrari на верном пути. Я считаю, что Фредерик Вассёр – серьёзный и толковый специалист…

Но надо также иметь в виду, что серийный суперкар Ferrari состоит из 5 тысяч различных компонентов, и у вас есть четыре года, чтобы довести всю его конструкцию до идеала. А машина Формулы 1 состоит из 50 тысяч компонентов, и в вашем распоряжении всего шесть месяцев на её создание. Если вы допустите какой-то просчёт, то он останется на весь сезон, и исправить его очень трудно».

Источник