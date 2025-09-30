Карлос Алькарас обеспечил себе как минимум $1 млн в качестве бонуса за результаты на турнирах АТР 500

Испанский теннисист в сезоне-2025 будет иметь лучшие результаты среди игроков на соревнованиях этой серии.



Независимо от итога турниров в Пекине, Базеле и Вене, Карлос Алькарас уже гарантировал себе первую строчку в бонусном пуле на турнирах АТР 500.

В 2025 году испанец выиграл в рамках этой серии титулы в Роттердаме, Лондоне, Токио и стал финалистом в Барселоне. Это лучший показатель в этом году и, соответственно, наибольшее количество очков среди всех теннисистов в сезоне.

Ранее АТР в своей стратегии OneVision представила бонусный пул для турниров АТР 500 в размере $3 млн, из которых 70% распределят фиксированными суммами от миллиона до 50 тысяч между 6 игроками, заработавшими больше всего очков, а 30% – по системе «ценность за очко». Таким образом, Алькарас на данный момент уже гарантировал себе $1 млн за наибольшее количество заработанных очков на турнирах АТР 500.

В прошлом году победителем бонусного пула АТР 500 стал француз Артур Фис.



btu.org.ua