Connect with us
Футбол

Сент-Жилуаз – Ньюкасл Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Сент-Жилуаз – Ньюкасл Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

    • "Сент-Жилуаз" прекрасно начал выступления в текущем сезоне Лиги чемпионов, победив "ПСВ" в первом туре. "Ньюкасл Юнайтед" же параллельно уступил "Барселоне". "Апачи" с отрывом лидируют в бельгийском чемпионате, "сороки" же идут на расстоянии двух очков от зоны вылета АПЛ. Продолжатся ли серии обеих команд?

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

    • В прямом эфире этот матч будет транслировать телеканал Megogo Футбол 2. Поединок начнется в среду 1 октября в 19:45.

    Сент-Жилуаз – Ньюкасл Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

    3.55 3.70 2.05 Узнать больше

    Лига чемпионов

    Этап лиги, второй тур

    "Лотто Парк" (Андерлехт)

    Главный арбитр: Урс Шнидер (Швейцария)

    Трансляция матча

    Сент-Жилуаз – Ньюкасл Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

    Сент-Жилуаз – Ньюкасл Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

    Сент-Жилуаз – Ньюкасл Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

    В эфире

    Сент-Жилуаз – Ньюкасл Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

    Трансляція матчу Юніон Сент-Жилуаз – Ньюкасл Юнайтед Смотреть трансляцию

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis