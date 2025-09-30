Сент-Жилуаз – Ньюкасл Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

"Сент-Жилуаз" прекрасно начал выступления в текущем сезоне Лиги чемпионов, победив "ПСВ" в первом туре. "Ньюкасл Юнайтед" же параллельно уступил "Барселоне". "Апачи" с отрывом лидируют в бельгийском чемпионате, "сороки" же идут на расстоянии двух очков от зоны вылета АПЛ. Продолжатся ли серии обеих команд?

Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

В прямом эфире этот матч будет транслировать телеканал Megogo Футбол 2. Поединок начнется в среду 1 октября в 19:45.

3.55 3.70 2.05 Узнать больше

Лига чемпионов

Этап лиги, второй тур

"Лотто Парк" (Андерлехт)

Главный арбитр: Урс Шнидер (Швейцария)

Трансляция матча

В эфире

Трансляція матчу Юніон Сент-Жилуаз – Ньюкасл Юнайтед Смотреть трансляцию

www.ua-football.com