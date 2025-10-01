ФОТО. Известно, где сейчас находится Ломаченко. Василий поправился

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях украинец Василий Ломаченко впервые за долгое время вышел на публику.

Бывший боксер сейчас находится в Украине, где посетил боксерский турнир в городе Измаил, Харьковской области.

Василий отрастил еще большую бороду и носит сейчас короткую прическу. Кроме этого можно увидеть, что боксер набрал вес.

Ранее чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры. Последним соперником украинца стал Джордж Камбосос, которого он победил в 2024 году.

sport.ua