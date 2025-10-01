Нападающий "Атлетико" отметился юбилейный голом за клуб.

В матче против "Айнтрахта", Антуан Гризманн забил 200-й гол за "матрасников". Французский футболист мог отметиться 201-м взятием ворот, но гол был отменён из-за положения вне игры.

Гризманн провёл 454 матча за "Атлетико". 137 голов он забил в Ла Лиге, 39 в Лиге Чемпионов, 16 – в Кубке короля Испании, 6 – в Лиге Европы и по одному голу в Клубном Чемпионате мира и Суперкубке Испании.

Напомним, что "Атлетико" разгромил "Айнтрахт" во втором туре Лиги Чемпионов со счётом 5:1.

