Нападающий Атлетико отметился юбилейный голом за клуб

    • Нападающий "Атлетико" отметился юбилейный голом за клуб.

    В матче против "Айнтрахта", Антуан Гризманн забил 200-й гол за "матрасников". Французский футболист мог отметиться 201-м взятием ворот, но гол был отменён из-за положения вне игры.

    Гризманн провёл 454 матча за "Атлетико". 137 голов он забил в Ла Лиге, 39 в Лиге Чемпионов, 16 – в Кубке короля Испании, 6 – в Лиге Европы и по одному голу в Клубном Чемпионате мира и Суперкубке Испании.

    • Напомним, что "Атлетико" разгромил "Айнтрахт" во втором туре Лиги Чемпионов со счётом 5:1.

