Лунин выйдет в стартовом составе Реала на игру с Сельтой

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин выйдет с первых минут матча 28-го тура Ла Лиги с Сельтой.
Старт игры в 19:30 по киевскому времени.
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Андрей Лунин уже традиционно начнет матч с первых минут. Для него это будет девятая игра подряд в стартовом составе Реала.
Отметим, что в нынешнем сезоне Андрей Лунин сыграл 21 матч за Реал во всех турнирах, оформив 9 сухих игр.
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