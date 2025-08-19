Ноа Окафор перейдёт в клуб АПЛ, – Фабрицио Романо

Ранее появлялась информация об интересе со стороны коллектива из Английской Премьер-лиги к атакующему футболисту "Милана".

По сообщениям известного инсайдера и журналиста Фабрицио Романо, 25-летний швейцарец Ноа Окафор станет игроком "Лидс Юнайтед". Контракт будет подписан на четыре года с опцией продления на один год, а сумма компенсации, полученная "россонери" за Окафора, составит более 20 миллионов евро.

Окончательное согласие относительно деталей контракта стороны пришли вчера вечером.

В ближайшие 24 часа Ноа прилетит в Англию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта. Его цена, по данным интернет-издания Transfermarkt, составляет 13 миллионов евро.

www.ua-football.com