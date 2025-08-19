Экс-соперник Фьюри прокомментировал аварию, в которой сбил насмерть девушку

Getty Images/Global Images Ukraine. Франсис Нганну

Бывший чемпион UFC Франсис Нганну прокомментировал аварию, в которой он на мотоцикле сбил насмерть 17-летнюю девушку. Инцидент произошел в апреле, когда боец отдыхал в Камеруне.

«Я ехал мимо дома моей мамы, на бульваре увидел девушку, которая пыталась перейти дорогу. Она даже не смотрела в мою сторону, хотя я ее видел. Планировал объехать ее сзади, потому что она шла очень быстро.

В последний момент она оглянулась, увидела меня и замерла на месте. У меня было несколько секунд, я не успел среагировать и задел ее левым боком мотоцикла. Это было метрах в 300 от полицейского участка. Она упала и продолжала лежать на земле. Я остановил мотоцикл, взял ее ра руки, посадил в такси и поехал вместе с ней в больницу. У нее была переломана кость, но она пришла в себя, хотя чувствовала сильную боль.

Я получал ежедневные новости о ее состоянии. Нам говорили, что нет никаких проблем с ее здоровьем. Потом мне сказали: «Все, конец». Как это – конец? Что значит «конец»? Она умерла из-за того перелома.

Семья той девушки видела, как я помогал. Они не обвиняли меня в ее смерти. Говорили: «Кто-то другой мог бы сбить ее и уехать, а ты пытался помочь», – подытожил Нганну.

После ухода из UFC камерунец попробовал свои силы в боксе, но проиграл известным британцам – Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа. После этого подписал контракт с PFL и вернулся в октагон.

