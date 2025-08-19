Ткаченко: Немного устали с дороги, но мы готовы гораздо лучше, чем перед первой игрой пре-квалификации

Сборная Украины по баскетболу готовится к матчу со Словакией

Форвард сборной Украины по баскетболу Иван Ткаченко рассказал о готовности команды к заключительному матчу со Словакией в пре-квалификации чемпионата мира-2027.

«Очень хотелось реабилитироваться во втором матче против Швейцарии после игры, которую мы показали во Фрибуре. Там мы не смогли найти свою игру, принимали плохие решения. Потому очень хотелось выиграть. В Риге мы сыграли в защите физически, боролись на каждом сантиметре площадки, сражались за каждый подбор, играли сфокусированно в защите и нападении. Да, где-то играли с ошибками, но этих ошибок было гораздо меньше, чем в первой игре».

«Что касается Словакии, в первом матче мы дали почувствовать бросок их шутерам, не справились с Павелкой на старте матча – он реализовал пару быстрых легких атак. Но в целом в Риге удалось справиться с этим соперником. Мы также были готовы к физическому баскетболу, в первую очередь в защите, выиграли борьбу на щитах. Сейчас важно восстановиться и двигаться вперед к заключительной победе».

«Что касается настроя, то лично я бы играл за сборную еще бы и месяц, и два. Мне нравится быть в национальной команде – это совсем другие эмоции каждый раз. Поэтому всем предлагаю приезжать. Что касается физического состояния и игровой формы, могу сказать, что по сравнению с первым матчем против Швейцарии, сейчас мы готовы гораздо лучше. Да, возможно после дороги немного устали, но в целом все чувствуют себя гораздо лучше, чем перед первым матчем пре-квалификации”.

Мужская сборная Украины по баскетболу в понедельник прибыла в Братиславу на игру со Словакией. Сине-желтые остались без двух игроков. Из-за травмы голеностопа вновь вне игры Виталий Зотов. Также покинул лагерь национальной сборной форвард Владимир Конев.

Команда Айнарса Багатскиса с 5 очками занимает второе место в группе А пре-квалификации. Напомним, ранее Украина на выезде проиграла Швейцарии (64:66), после чего в «домашней» игре победила Словакию (80:71) и Швейцарию (73:64).

20 августа сине-желтые завершат мини-турнир пре-квалификации матчем со Словакией на выезде. Напомним, в следующий раунд квалификации выйдут две лучшие команды группы.

Для первого места команде Багатскиса, кроме победы, будет достаточно поражения с разницей не больше 12 очков. В случае поражения с разницей 13-22 очка Украина займет второе место (уступив Словакии). Поражение в -24 очка и больше отправит сине-желтых на последнее место в группе.

В основной европейской квалификации примут участие 32 команды. Участники этой стадии были распределены по 8 корзинам на основе мирового рейтинга ФИБА среди мужчин. Команды из корзин 1, 4, 5 и 8 попали в группы A, C, E и G. Корзины 2, 3, 6 и 7 попали в группы B, D, F и H.

В случае победы в группе А пре-квалификации на ЧМ-2027 мужская национальная сборная Украины сыграет в первом раунде отбора в группе А с Испанией, Грузией и второй командой пре-квалификационной группы D (Дания, Норвегия, Хорватия). Если украинцы в группе А пре-квалификации на ЧМ-2027 займут второе место, то в первом раунде основного раунда квалификации сыграют в группе С с Сербией, Турцией и Боснией и Герцеговиной.

По три лучшие команды из каждой группы А-Н выйдут во второй раунд квалификации и составят группы I, J, K и L. На чемпионат мира выйдут по три лучшие команды из каждой из четырех групп. Весь основной раунд отбора будет проходить с ноября 2025 по март 2027 года.

