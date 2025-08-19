В Альберт-парке появится именная трибуна Оскара Пиастри

В следующем году на Гран При Австралии впервые появится именная трибуна Оскара Пиастри – об этом гонщик McLaren сообщил в видеообращении к болельщикам.

«Трибуна Пиастри» будет расположена прямо напротив пит-лейн – она будет добавлена к уже существующей «Трибуне Фанхио». Болельщикам, которые предпочтут разместиться именно там, откроется прекрасный вид на старт-финишную прямую и боксы McLaren.

«Меня очень обрадовала новость о том, что в следующем году на Гран При Австралии у меня будет своя трибуна, – поделился Оскар. – Даже не верится, ведь я никогда не думал, что такое возможно, но чувствую огромную поддержку, и мне уже не терпится посмотреть, как в марте следующего года всё это осуществится.

Увидеть всех болельщиков на моей именной трибуне, расположенной напротив гаража McLaren – это же будет удивительный опыт! Я в предвкушении этой энергии и этой атмосферы.

Мне нравится выступать в родном городе, но при этом я до сих пор помню, как в детстве я просто слушал рев гоночных машин на трассе, гуляя вокруг неё, и не мог и мечтать, что когда-нибудь буду одну из них пилотировать. В общем, моя именная трибуна в Альберт-парке – это действительно классно!»

Трэвис Олд, исполнительный директор компании Australian Grand Prix Corporation, подчеркнул, что трибуна Пиастри – это знак признания быстрого прогресса гонщика McLaren, ныне лидирующего в личном зачёте чемпионата мира.

«Оскар добился невероятных успехов на ранних стадиях карьеры, когда занимался картингом, затем прошёл через Ф3, Ф2, а теперь выступает в Формуле 1, – сказал он. – Такая трибуна на его домашнем Гран При – вполне подходящий способ отдать должное его стремительному взлёту».

Марк Уэббер, бывший гонщик Формулы 1, ныне занимается карьерой 24-летнего Пиастри и считает, что его протеже вполне заслуживает такой чести: «Это великолепная новость и для Гран При Австралии, и для Оскара. Она стала отражением результатов, которых он добился на столь ранней стадии карьеры, ведь ему удавалось уже не раз подниматься на подиум и побеждать в гонках.

Однозначно, он очень комфортно чувствует себя, выступая на самом высоком уровне, и достойно представляет Австралию в Формуле 1».

Чемпионат мира 2026 года начнётся с Гран При Австралии, который запланирован на 5-8 марта, а продажи билетов на гонку в Альберт-парке стартуют 10 сентября.

