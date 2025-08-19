Ига Швёнтек – о титуле в Цинциннати: “Я проделала много психологической работы по ходу турнира, чтобы быть более сконцентрированной”

Польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась эмоциями после победы в финале в Цинциннати



Ига Швёнтек стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Цинциннати, одолев в финале итальянку Жасмин Паолини. Для 24-летней польки этот титул стал 11-м на турнирах серии WTA 1000 и в целом 24-м в карьере. По итогам турнира Швёнтек поднялась на вторую позицию в рейтинге и получит второй номер посева на US Open.

“Я уже много раз доказывала что-то сама себе, но хорошо играть в Цинциннати, на быстрых хардовых кортах, всегда было непросто. Это очень придаёт уверенности. Я очень счастлива видеть результаты всей проделанной работы. Мой тренер Вим [Фисетт] убедил меня играть по-другому.

Сегодня был очень тяжёлый день, думаю, мы обе были несколько более напряжены, чем обычно – так всегда бывает в финалах. Я была рада закрыть матч в конце концов, сосредоточившись на правильных вещах. Возможно, не всё было идеально, но ментально я была там, чтобы сыграть лучший возможный теннис в этот момент. Я проделала много психологической работы по ходу турнира, чтобы быть более сконцентрированной. В Монреале я была не такой сильной в этом аспекте, иногда очень расстраивалась, но на этом турнире я была довольно собранной и очень последовательной в том, как думала о своей игре.

Что касается подачи, то сегодня я даже не могла нормально подбрасывать мяч, приходилось повторять это движение очень много раз, но в итоге это помогло, хотя в целом сегодня подача была с перепадами. Чувствую, что хорошо подавала в Австралии, а потом, возможно, слишком не доверяла этому удару на протяжении большой части сезона.

Выиграть здесь много для меня значит, но дальше идёт US Open, и там на самом деле нужно начинать всё с нуля. Турнир очень длинный, так что надо использовать эту уверенность и опыт, но я не знаю, каким будет покрытие там, так что это как бы возвращение на стартовую позицию.

О месте в рейтинге я, честно говоря, не думаю и не фокусируюсь. Я сосредотачиваюсь на том, чтобы быть лучшим игроком. Если я хорошо играю, это отображается в позиции в рейтинге соответственно”.

btu.org.ua