Акапулько. Де Минор второй год подряд стал чемпионом турнира, победив в финале Рууда

Австралиец Алекс де Минор второй год подряд выиграл титул на турнире АТР 500 в Акапулько

Акапулько, Мексика • 26 февраля — 2 марта • хард • $2,377,565

Действующий чемпион: Алекс де Минор (Австралия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Алекс Де Минор (Австралия, 3) — Каспер Рууд (Норвегия, 6) 6:4, 6:4

Алекс де Минор второй год подряд стал чемпионом турнира в Акапулько. Австралиец провел третий матч против Каспера Рууда и одержал вторую победу (первую он одержал на молодежном итоговом турнире АТР в 2019 году).

Путь к титулу:

R1: Таро Даниэль (Япония) 6:2, 6:1

R2: Себастьян Офнер (Австрия) 6:1, 6:3

QF: Стефанос Циципас (Греция, 5) 1:6, 6:3, 6:3

SF: Джек Дрэйпер (Великобритания) 6:3, 2:6, 4:0 отказ

FR: Каспер Рууд (Норвегия, 6) 6:4, 6:4

25-летний Алекс де Минор 16-й раз сыграл в финале турнира АТР и завоевал свой 8-й титул и первый после прошлогодней победы в Акапулько (прервал серию из четырех поражений в финалах). Это второй титул австралийца на турнирах АТР 500.

За свое выступление в Акапулько де Минор заработал $412,555 призовых и защитил прошлогодние 500 рейтинговых очков. В рейтинге АТР он потеряет одну позицию и опустится на 10-е место.

Каспер Рууд провел свой 20-й финал на уровне АТР-тура и потерпел 10-е поражение (четвертое подряд в финалах). Норвежский теннисист заработал в Акапулько $221,975 призовых и 330 рейтинговых очков, благодаря которым он вернется в топ-10, заняв девятое место.

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