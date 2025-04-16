Руан. Элина Свитолина против Жиль Тайхманн в первом круге: анонс матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет матч первого круга на турнире WTA 250 во Франции. Матч против швейцарки Жиль Тайхманн пройдет третьим запуском на Центральном корте (начало ориентировочно в 15:30 по киевскому времени).
Дата рождения: 12/09/1994 (30 лет)
Место рождения: Одесса, Украина
Рост: 174 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 17 (2023 – Strasbourg; 2021 – Chicago 250; 2020 – Monterrey, Strasbourg; 2018 – Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 – Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 – Kuala Lumpur; 2015 – Marrakech; 2014 – Baku; 2013 – Baku; 2012 – 125/Pune)
Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)
Побед/Поражений за карьеру (на 16/04/2025): 497/264
Призовые за карьеру: $25,082,844
Дата рождения: 15/07/1997 (27 лет)
Место рождения: Барселона, Испания
Рост: 176 см
Играет: левой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 2 (2019 – Prague, Palermo)
Высший рейтинг WTA: 21 (11/07/2022)
Побед/Поражений за карьеру (на 16/04/2025): 333/245
Призовые за карьеру: $3,743,314
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H2H: 2-2
2025 | Кубок Билли Джин Кинг | Грунт (зал) | Квалификация | Свитолина 6:4, 6:2
2022 | Дубай (WTA 1000) | Хард | R3 | Тайхманн 7:6(0), 6:2
2021 | Мадрид (WTA 1000) | Грунт | R1 | Тайхманн 2:6, 6:4, 7:6(5)
2020 | Страсбург (WTA 250) | Грунт | 1/4 | Свитолина 6:4, 6:3
История на турнире
Теннисистки впервые играют на соревнованиях в Руане.
Выступления на грунте (на 16/04/2025):
Элина Свитолина – 134/75 (2/0 в этом году)
Жиль Тайхманн – 197/103 (1/4 в этом году)
Котировки букмекеров:
Компания betking считает явным фаворитом матча Элину Свитолину и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,22. На победу Жиль Тайхманн предлагается коэффициент – 4,33 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ
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Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Руане)
Элина Свитолина – 13/6
Grand Slam – 4/1 | Australian Open – 1/4
WTA 1000 – 7/4 | Доха – R2, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – 1/4, Майами – R3
WTA 500 – 0/1 | Линц – R2
Billie Jean King Cup – 2/0
Жиль Тайхманн – 12/8
Grand Slam – 2/1 | Australian Open – QFR
WTA 1000 – 0/1 | Индиан-Уэллс – QR1
WTA 250 – 4/1 | Сингапур – 1/4
WTA 125 – 6/3 | Канберра – R1, Мумбай – ТИТУЛ, Анталия – R2, Анталия – R1
Billie Jean King Cup – 0/2
Последние 5 матчей:
Элина Свитолина – В, В, П, В, В
Жиль Тайхманн – П, П, П, П, В
Национальный фактор:
Элина Свитолина – 12/6 | Свитолина выиграла в трех предыдущих матчах против теннисисток из Швейцарии, в том числе два в этом году. Помимо победы над Тайхманн в командном турнире, украинка обыграла Белинду Бенчич в Майами.
Жиль Тайхманн – 9/10 | Тайхманн проиграла пять последних матчей с представительницами Украины. Ее последняя победа над украинками была в 2023 году, когда она обыграла Даяну Ястремскую в Абу-Даби.
• Элина Свитолина проведет 607-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 390 побед (64%).
• Жиль Тайхманн проведет 184-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 87 побед (48%).
Победительница этого матча получит 3624 евро призовых и 30 рейтинговых очков. Проигравшая – 2585 евро призовых и 1 рейтинговое очко.
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