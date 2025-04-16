Руан. Элина Свитолина против Жиль Тайхманн в первом круге: анонс матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет матч первого круга на турнире WTA 250 во Франции. Матч против швейцарки Жиль Тайхманн пройдет третьим запуском на Центральном корте (начало ориентировочно в 15:30 по киевскому времени).



Дата рождения: 12/09/1994 (30 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 17 (2023 – Strasbourg; 2021 – Chicago 250; 2020 – Monterrey, Strasbourg; 2018 – Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 – Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 – Kuala Lumpur; 2015 – Marrakech; 2014 – Baku; 2013 – Baku; 2012 – 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 16/04/2025): 497/264

Призовые за карьеру: $25,082,844



Дата рождения: 15/07/1997 (27 лет)

Место рождения: Барселона, Испания

Рост: 176 см

Играет: левой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 2 (2019 – Prague, Palermo)

Высший рейтинг WTA: 21 (11/07/2022)

Побед/Поражений за карьеру (на 16/04/2025): 333/245

Призовые за карьеру: $3,743,314

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H2H: 2-2

2025 | Кубок Билли Джин Кинг | Грунт (зал) | Квалификация | Свитолина 6:4, 6:2

2022 | Дубай (WTA 1000) | Хард | R3 | Тайхманн 7:6(0), 6:2

2021 | Мадрид (WTA 1000) | Грунт | R1 | Тайхманн 2:6, 6:4, 7:6(5)

2020 | Страсбург (WTA 250) | Грунт | 1/4 | Свитолина 6:4, 6:3

История на турнире

Теннисистки впервые играют на соревнованиях в Руане.

Выступления на грунте (на 16/04/2025):

Элина Свитолина – 134/75 (2/0 в этом году)

Жиль Тайхманн – 197/103 (1/4 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает явным фаворитом матча Элину Свитолину и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,22. На победу Жиль Тайхманн предлагается коэффициент – 4,33 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Руане)

Элина Свитолина – 13/6

Grand Slam – 4/1 | Australian Open – 1/4

WTA 1000 – 7/4 | Доха – R2, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – 1/4, Майами – R3

WTA 500 – 0/1 | Линц – R2

Billie Jean King Cup – 2/0

Жиль Тайхманн – 12/8

Grand Slam – 2/1 | Australian Open – QFR

WTA 1000 – 0/1 | Индиан-Уэллс – QR1

WTA 250 – 4/1 | Сингапур – 1/4

WTA 125 – 6/3 | Канберра – R1, Мумбай – ТИТУЛ, Анталия – R2, Анталия – R1

Billie Jean King Cup – 0/2

Последние 5 матчей:

Элина Свитолина – В, В, П, В, В

Жиль Тайхманн – П, П, П, П, В

Национальный фактор:

Элина Свитолина – 12/6 | Свитолина выиграла в трех предыдущих матчах против теннисисток из Швейцарии, в том числе два в этом году. Помимо победы над Тайхманн в командном турнире, украинка обыграла Белинду Бенчич в Майами.

Жиль Тайхманн – 9/10 | Тайхманн проиграла пять последних матчей с представительницами Украины. Ее последняя победа над украинками была в 2023 году, когда она обыграла Даяну Ястремскую в Абу-Даби.

• Элина Свитолина проведет 607-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 390 побед (64%).

• Жиль Тайхманн проведет 184-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 87 побед (48%).

Победительница этого матча получит 3624 евро призовых и 30 рейтинговых очков. Проигравшая – 2585 евро призовых и 1 рейтинговое очко.

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btu.org.ua