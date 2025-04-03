Марракеш. Копршива продлил свою победную серию, обыграв второго сеяного на пути в 1/4 финала

На турнире ATP 250 в Марокко завершились матчи второго круга



Марракеш, Марокко • 31 марта – 6 апреля • грунт • €622,850

Действующий чемпион: Маттео Берреттини (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Таллон Грикспор (Нидерланды, 1) – Пабло Карреньо Буста (Испания) 7:6(1), 3:6, 6:3

Маттиа Беллуччи (Италия, 8) – Пьер-Юг Эрбер (Франция, Q) 6:2, 7:5

Лучано Дардери (Италия, 7) – Уго Гастон (Франция) 2:6, 6:2, 6:2

Вит Корпшива (Чехия) – Лоренцо Сонего (Италия, 2) 6:2, 5:7, 6:4

Таллон Грикспор сравнял счет в личных противостояниях с Пабло Карреньо Бустой, которому проиграл в 2022 году на Australian Open. Нидерландский теннисист сыграет четвертый четвертьфинал в этом году, в котором встретится с Маттиа Беллуччи. Итальянец проведет третий матч на этой стадии турниров ATP (первый на грунте).

Вит Корпшива (№106 ATP) одержал третью в карьере победу над игроком из топ-50 и первую с июля 2021 года, когда он был сильнее Дениса Шаповалова (№10) на грунте в Гштааде. Тогда чешский теннисист единственный раз вышел в четвертьфинал на уровне ATP и дошел до 1/2 финала. Также Копршива продлил свою беспроигрышную серию после титула на “челленджере” в Неаполе, где обыграл в финале Лучано Дардери, с которым дальше и сыграет в Марракеше. Отметим, что итальянец взял реванш у Уго Гастона за поражение в Индиан-Уэллс.

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