Звездные нападающие Торонто Мейпл Лифс попали в историю НХЛ

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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мейпл Лифс» на выезде обыграл «Баффало Сейбрз» со счетом 4:0.

Сразу два игрока «Торонто» записали в свой актив юбилейное результативное действие.

27-летний американский нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюз забросил свою 400-ю шайбу в НХЛ.

Американец стал лишь вторым игроком в истории клуба, кому удалось добиться отметки в 400 заброшенных шайб. Первым был Матс Сундин (420).

Мэттьюзу понадобилось 628 матчей для достижения этого юбилейного количества. Он стал шестым самым быстрым игроком в истории НХЛ, забросившим 400 шайб, после Уэйна Грецки (436), Майка Босси (506), Марио Лемье (508), Бретта Халла (520) и Яри Курри (608).

27-летний канадский нападающий Митчелл Марнер набрал 100 очков за сезон впервые в карьере. Он стал пятым игроком в сезоне, достигшим этой отметки, а также лишь четвертым игроком в истории франшизы, кому покорилось это достижение.

Первыми были Дуг Гилмор, Дэррил Ситтлер и Остон Мэттьюз (все – по 2 раза).

sport.ua