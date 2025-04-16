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Футбол

Автор хет-трика в ворота Барселоны поделился мыслями после матча 

Автор хет-трика в ворота Барселоны поделился мыслями после матча 

    • Форвард "Боруссии Дортмунд" Серу Гирасси помог своей команде обыграть "Барселону" (3:1) во втором матче 1/4 финала ЛЧ, сделав хет-трик. После матча он дал интервью для медиа.

    "Я горжусь, потому что мы провели великолепный матч, и, думаю, болельщики остались очень довольны. Они увидели хороший футбол. Поражение 0:4 в Барселоне было слишком большим, чтобы его можно было отыграть. Жаль, что в матче года был такой большой отрыв.

    Это станет для нас уроком на будущее. Мы боролись до самого конца. У "Барселоны" великолепная команда, но мы тоже великолепная команда. Приятно быть лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. В этом турнире играют очень сильные футболисты. Быть первым – это значит, что я хороший нападающий. Но сам я бы этого не достиг – без команды это было бы невозможно. Жаль, что наш путь в этом турнире сегодня завершается", – сказал Гирасси.

    Добавим, что Гирасси лидирует в гонке бомбардиров текущего розыгрыша ЛЧ с 13 голами. Однако позади подкрадываются Рафинья (12) и Левандовский (11), которые продолжат свое выступление в турнире.

    www.ua-football.com

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