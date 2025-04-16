«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха

Getty Images/Global Images Украина. Эгис Климас и Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) приближаются к договоренности о проведении очного поединка.

По информации издания The Ring, владельцем которого является Турки Аль-Шейх, бой между двумя супертяжеловесами запланирован на 12 июля 2025 года. Он должен состояться в Лондоне, на стадионе «Уэмбли».

Эта информация разозлила менеджера Усика Эгиса Климаса. По его мнению они не имели права объявлять эту информацию.

«Если вы знаете правила, а все их знают, промоутеры сначала будут объявлять о боях, а потом СМИ выполнят свою работу, а не наоборот. Вы видели объявления от промоутеров или команд боксеров? За исключением неуважаемых медийщиков, которые пытаются опередить всех», – отметил Климас.

sport.ua