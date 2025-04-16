Голден Стэйт и Орландо вышли в плей-офф НБА благодаря победам над Гриззлис и Хокс

У Атланты и Мемфиса будет еще один шанс продолжить выступления в сезоне

В ночь на 16 апреля состоялись два матча плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Голден Стэйт Уорриорз обыграл Мемфис Гриззлис (121:116), а Орландо Мэджик одолел Атланта Хокс — 120:95. Таким образом, Уорриорз и Мэджик заполучили места в финале плей-ин.

Голден Стэйт будет в первом раунде плей-офф НБА противостоять Хьюстон Рокетс. Орландо Мэджик сразится с действующим чемпионом — Бостон Селтикс.

В свою очередь, Гриззлис и Хокс получат «второй шанс». Они сразятся с победителями пар Чикаго Буллз — Майами Хит и Сакраменто Кингз — Даллас Маверикс за 8-й номер посева плей-офф.

НБА. Плей-ин

Орландо Мэджик — Атланта Хокс — 120:95 (32:17, 29:30, 18:26, 41:22)

Голден Стэйт Уорриорз — Мемфис Гриззлис — 121:116 (31:25, 36:30, 27:36, 27:25)

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