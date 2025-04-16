Стелла: Трасса в Джидде – одна из самых быстрых в сезоне

Команда McLaren лидирует в обоих зачётах чемпионата и к пятому этапу сезона готовится с прежним уверенным настроем, тем более что быстрая трасса в Джидде вполне подходит машине MCL39.



Ландо Норрис: «Я рад вернуться в Джидду, где в этот уик-энд пройдёт Гран При Саудовской Аравии. Это очень скоростная трасса, а у нас быстрая машина, поэтому концовку серии из трёх гонок подряд мы намерены провести уверенно.

Я горжусь тем, как мы начали сезон. Мы празднуем наши успехи, в том числе они способствуют дальнейшему сплочению команды, но нам есть что анализировать, и сделанные выводы надо будет учесть в процессе подготовки к предстоящей гонке.

У меня хороший настрой и я предвкушаю возвращение к работе на трассе в этот уик-энд».

Оскар Пиастри: «Я очень доволен и победой в Бахрейне, и тем, в каком ключе мы её добыли. Поэтому перед очередным гоночным уик-эндом я чувствую уверенность в своих силах.

Трасса в Джидде мне нравится, с предыдущими выступлениями на ней у меня связаны хорошие воспоминания, и я решительно настроен добиться в Саудовской Аравии хороших результатов».

Андреа Стелла, руководитель команды: «После успешного уик-энда в Бахрейне мы сразу переключили внимание на подготовку к Гран При Саудовской Аравии. Благодаря усилиям всех, кто работает в McLaren, у нас быстрая машина, и скорость MCL39 вселяет оптимизм.

Трасса в Джидде – одна из самых быстрых в календаре, и там есть возможности для обгонов. В этом году мы получим шины более мягкого состава, а это может стать одним из факторов, которые сделают предстоящую гонку захватывающей.

Как всегда, мы сохраняем максимальную собранность и надеемся завершить серию из трёх гонок подряд ещё одним хорошим результатом».

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