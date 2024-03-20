Юки Цунода: Важно всё сделать верно

Даниэль Риккардо с оптимизмом ждёт начала домашнего этапа…

Даниэль Риккардо: «Впереди австралийский этап! Я дома, чувствую себя отлично, здесь тепло и солнечно, с нетерпением и оптимизмом жду начала уик-энда. Я нацелен на хороший результат и надеюсь, для меня сезон начнётся в Мельбурне».

Юки Цунода: «Мне нравится Мельбурн, нравится трасса и болельщики. Конфигурация включает быстрые и среднескоростные повороты, пару медленных участков на последнем секторе – отличное сочетание! В прошлом году я заработал очки в Австралии, надеюсь хорошо выступить и на этой неделе.

Между Саудовской Аравией и Мельбурном мой график был насыщенным. В том числе, я работал на симуляторе и считаю, что готов к предстоящей гонке, хотя сейчас сложно сказать, как всё сложится. Важно всё сделать верно, отработать максимально эффективно – на этом мы и сосредоточимся.

Я сделаю всё, что в моих силах, надеюсь снова пройти в финал квалификации и заработать очки в гонке. Такова цель!»

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