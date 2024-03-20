Гути – о Лунине: Вижу его вратарем будущего Реала

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Руководство мадридского Реала должно подписать новый контракт с украинским вратарем Андреем Луниным.

Об этом заявил легендарный полузащитник «сливочных» Гути.</"Blockquote"

«Я бы продлил контракт с Луниным. Я бы отдал деньги, которые он заслуживает. Я вижу его вратарем будущего Реала. Этот год был тяжелым для него, но ему начали доверять. Надеюсь, у Лунина не будет травм», — сказал Гути.

Ранее сообщалось, что Тибо Куртуа, который с августа прошлого года восстанавливался от разрыва передней крестообразной связки левого колена, получил новую травму.

Накануне Реал из Луниным в стартовом составе обыграл Осассуну. Украинец в сезоне-2023/24 сыграл 23 матча за «сливочных» во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов и 10 раз отыграл на ноль.

Следующий матч голкипер может провести за сборную Украины в полуфинале плей-офф квалификации на чемпионат Европы против Боснии и Герцеговины. Игра состоится в четверг, 21 марта в Зенице на стадионе «Белино поле».

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champion.com.ua