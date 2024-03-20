Каролин Возняцки: «Если у кого-то был положительный тест на допинг, то я не думаю, что после этого людям должны выдаваться wild card»

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки прокомментировала возвращение в теннис, после дисквалификации, другой бывшей первой ракетки мира Симоны Халеп, которой турнир в Майами предоставил wild card

«Прежде всего, хочу сказать, что мне всегда нравилась Симона. У нас всегда были хорошие отношения. В прошлом я очень откровенно высказывала свое отношение к допингу и всему, что с этим связано. Мои взгляды на допинг неизменны. Я всегда хотела, чтобы спорт был чистым и справедливым для всех.

Опять же, это не относится непосредственно к Симоне, но если кто-то намеренно жульничает, если у кого-то положительный тест на допинг… Я понимаю, почему турнир хочет, чтобы в нем участвовала большая звезда, но мое личное мнение, и я не хочу никого обидеть, но мое личное мнение заключается в том, что я не думаю, что после этого людям должны выдаваться wild card.

Если вы хотите вернуться, и вы совершили ошибку, я это понимаю, но вы должны работать, поднимаясь с самого низа. Это мое личное мнение.

Очевидно, что ситуация с Симоной затянулась надолго. Ей сократили срок дисквалификации. Это было не оправдание, а сокращение срока. Она была вне игры некоторое время и теперь возвращается. Повторюсь, я просто надеюсь на чистоту спорта. Это все, чего я хочу. Я хочу, чтобы у молодого поколения были хорошие примеры для подражания. Это спорт, в котором крутятся большие деньги, в котором много конкуренции, в котором много соперников. Я хочу честной борьбы.

Я всегда была очень честным спортсменом и всегда смотрела на все, что принимала. Даже принимая тайленол, я дважды и трижды проверяю его. Все, чего я хочу, — это чтобы мои дети смотрели на меня и говорили: » Я хочу играть в теннис, и я хочу играть честно».

У меня еще есть надежда. Я хочу играть честно и справедливо со всеми остальными. Таков мой взгляд на вещи, и так же я воспитываю своих детей. Бороться честно. Неважно, где ты будешь, что ты хочешь делать, просто делай это с правильным настроем, да. Именно так я и поступаю.

Это был длинный ответ, но…».

В первом круге Miami Open Каролин Возняцки победила Клару Бюрель, а Симона Халеп уступила Пауле Бадосе.

btu.org.ua