Элина Свитолина: “Сегодня я показала великолепный теннис и очень довольна тем, как справилась с очень сложными моментами”

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою победу над десятой ракеткой мира Онс Жабер в третьем круге Уимблдона

– Элина, я вижу, вы уже поглядываете на свой бокс. В конце матча было видно, что вы действительно почувствовали облегчение. Расскажите о своих эмоциях сейчас.

– Да, второй сет был очень напряженным. Я пыталась оставаться сосредоточенной. Поэтому, действительно, выиграть тай-брейк – это облегчение. Тай-брейк – это всегда немного лотерея. И я очень счастлива, что выиграла сегодня.

– Вы упомянули о сосредоточенности… С такой соперницей как Онс Жабер нельзя терять бдительность. Вы работаете над тем, чтобы быть еще более сфокусированной? Мы знаем, что у вас есть эта способность, мы помним, что в прошлом году вы играли здесь в полуфинале.

– Действительно, это всегда непросто играть против такой теннисистки как Онс. Она настоящая чемпионка, здесь она сыграла в двух финалах, она опасная соперница на траве. Поэтому для меня действительно было важно сохранять внимание, сосредотачиваться на конкретном розыгрыше. Сегодня я показала великолепный теннис. Я очень довольна тем, как я справилась с очень сложными моментами. Поэтому я чувствую облегчение и радуюсь своему выступлению.

• Обзор матча Элина Свитолина – Онс Жабер на Уимблдоне (ВИДЕО)

– Ранее вы говорили о том, что у вас с Гаэлем немного возникают трудности, чтобы посещать матчи друг друга. Насколько вы довольны, что сегодня он следил за вашим матчем, когда вы вот так играете?

– Да, сегодня была немного другая история для нашей семьи (смеется). К сожалению, Гаэль проиграл вчера свой матч, Григор Димитров играл просто невероятно, я также немного вдохновилась его вчерашним выступлением. То, что Гаэль сегодня здесь, это удивительно, иметь его рядом, чувствовать всегда его поддержку. Да, это особые эмоции для меня.

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