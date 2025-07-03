Connect with us
Теннис

Людмила Киченок: “После Уимблдона буду делать паузу и восстанавливаться”

Украинская теннисистка Людмила Киченок прокомментировала свой успешный старт на Уимблдоне в парном разряде

В первом круге турнира украинка и ее напарница Эллен Перес из Австралии в двух сетах победили китайскую пару Сюй Ифань/Ян Чжаосюань.

– Как сложилась игра, довольна ли своими действиями сегодня?
– Да, сегодня почти все, что мы планировали, тактика и исполнение – все удалось. Могу сказать, что мы пытались, особенно Эллен, больше «срезать» в тело на подаче. Но в целом мы фокусировались на себе, чтобы подавали, принимали, завершали розыгрыши с лёта и сами вели игру.

– Анализировали ли сетку дальше?
– Вообще нет, мы ориентируемся на тех, с кем играем следующий матч. Этих соперниц мы смотрим, анализируем. Не заглядываем вперед, на полуфинал… Такого вообще нет.

– В последнее время у вас регулярно менялись напарницы. Сейчас вы планируете долго играть с Перес?
– Вообще я со всеми хотела играть долго, но так складывалось… С Эллен мы договорились играть вместе до конца года. А так посмотрим, какие будут результаты, как все будет складываться, никто не застрахован. Но мне с ней очень комфортно. Нравится с ней играть. Она очень легкий человек. Надеюсь, что будем долго играть. И в жизни, и на корте она очень «easygoing».

– Какова роль Стаса Хмарского в процессе подготовки?
– Он как тренер, здесь он только со мной, он во всем мне помогает. Конечно, мы просматриваем матчи соперниц, даже мы это больше с Эллен делаем. На WTA TV есть все матчи и там есть записи. У «мэйджоров» отдельные приложения или сайты, где есть доступ ко всему.

– Раньше вы играли здесь пару еще и в миксте, в этом году не заявились. Почему?
– Я не планировала играть микст, потому что у меня есть проблемы с плечом. После Уимблдона буду делать паузу и восстанавливаться. И еще я не захотела играть, потому что здесь играют третий сет не как тай-брейк, а как полноценный сет. А для моего плеча это было бы тяжелее. Я села и посчитала, что в этом году я играла каждую неделю, так что надо сделать паузу. Я была как будто в погоне или за очками, или не знаю, за чем гналась. Еженедельно играла – это неправильно так делать.

– Чем завершилась ваша личная история со Стасом с US Open, где вы не смогли пожениться?
– Да, у нас была назначена дата росписи в Нью-Йорке в City Hall на среду. Но мы дошли до полуфинала и играли в среду, хотя мы просили поставить нас на четверг. В конце концов матч поставили еще и на тот же час, на 3, когда у нас было назначено время росписи. Мы тогда не расписались. Так оно и пошло, и пока не расписались до сих пор.

Я все время шучу, что надо так и назначать на вторую неделю «Шлема», чтобы вот так потом откладывать. Для нас особо ничего не поменялось.0 он меня называет «жена», я его – «муж». Для меня, честно говоря, это все формальность. И я еще жду того момента, когда мне вот прямо захочется такой свадьбы, такой настоящей. Потому что мне тогда не хотелось, а сейчас начинает хотеться (смеется).

Я уже немного хочу, немного замечаю, что может я бы хотела платье надеть… Потому что раньше я об этом думала, мол, да ну его, такая морока, столько гостей, все спланировать, все организовать. Готов ли Стас? Он всегда готов (смеется).

Сергей Суровцев для BTU из Лондона
 

btu.org.ua

Related Topics
Comments
More in Теннис
aquapolis