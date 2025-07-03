Гасли: Сильверстоун меньше всего подходит нашей машине

Команда Alpine занимает последнее место в Кубке конструкторов, отставая от ближайших соперников из Sauber на пятнадцать очков. Судя по словам Пьера Гасли, в Сильверстоуне команда из Энстоуна не сможет переломить негативную для себя тенденцию.

Пьер Гасли: «Я морально готов к очень сложному уик-энду. Борьба в средней группе экстремально плотная, но мы, судя по всему, занимаем позиции ближе к последним.

Мы с самого начала сезона знали, что в Сильверстоуне одна из тех трасс, которые меньше всего подходят нашей машине. Команда знает, что будет сложно, но это не повлияет на наш подход – будем стараться изо всех сил.

Я молюсь на дождь. Возможно, он обострит ситуацию на трассе и, надеюсь, даст нам больше шансов».

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