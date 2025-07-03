УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

19 июля на английском стадионе «Уэмбли» состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе – на ринге встретятся украинец Александр Усик (23–0, 14 КО) и британец Даниель Дюбуа (22–2, 21 КО).

Накануне этого противостояния украинский боксер ответил на вопросы журналистов и признался, что в его карьере был единственный соперник, которого он не любит:

«Я люблю людей – это моя слабость. Я люблю своих соперников. Единственный оппонент за всю карьеру, которого я не люблю – Марко Хук. Это очень плохой человек, который говорил неприятные вещи о моей маме. Это плохо…» – признался Усик.

Украинский боксер встречался на ринге с Хуком в сентябре 2017 года на стадии 1/4 финала Всемирной боксерской суперсерии. Усик нокаутировал представителя Германии в десятом раунде.

sport.ua