Новый Майк Тайсон: «Бой с Усиком? Конечно. Я побил рекорд, я – миллионер»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

Молодой британский проспект Мозес Итаума, которого сейчас называют новым Майком Тайсоном, готов к бою с чемпионами мира Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Бой с Усиком или Дюбуа? Конечно, я этого хочу. Без вопросов. Было бы глупо, если бы я ответил что-то другое.

Я был бы в отличном положении, если бы принял этот бой. Если бы я выиграл, то стал бы чемпионом мира. Я побил бы рекорд, я бы стал миллионером, суперзвездой. Я бы отдал все в этом бою. И даже если бы я проиграл, это все равно было бы честью», – сказал Итаума.

Ранее чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик назвал супертяжа, который будет доминировать в будущем. Александр выделил британского топ-проспекта Мозеса Итауму, который на профи-ринге выиграл 10 боев, 8 из которых закончил досрочно

sport.ua