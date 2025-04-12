Хаджар: В квалификации всё зависит от мелочей

В пятницу Айзек Хаджар показал шестое время во второй тренировке, опередив не только своего напарника по Racing Bulls, но и Макса Ферстаппена из первой команды…

Айзек Хаджар (6-й): «Днём на горячем асфальте мы не смогли собрать достоверной информации о работе машины и шин, но во второй сессии ситуация улучшилась, мы прибавили и смогли показать хорошее время на круге.

В целом, мне комфортно в машине, но завтра предстоит многое сделать, чтобы подтвердить этот результат. Я настроен оптимистично. В средней группе команд очень плотные результаты, завтра в квалификации всё будет зависеть от мелочей».

Лиам Лоусон (12-й): «Вторая тренировка получилась сложной, но в целом машина конкурентоспособна, осталось уточнить настройки. Третья тренировка пройдёт днём и не поможет нам в квалификации, но и в этой сессии мы сделаем все возможное.

Во второй сессии я допустил довольно большую ошибку, которая отбросила меня вниз, завтра важно проехать быстрый круг чисто и быстро. В результатах команд средней группы разница минимальна, любая мелочь может отбросить вас назад».

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