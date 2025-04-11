Элина Свитолина – о победе в матче Кубка Билли Джин Кинг: “Это была тяжелая битва, и не только физически, но и ментально”

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свою победу в матче против Майи Хвалинськой в Кубке Билли Джин Кинг



“Невероятные эмоции после игры. Наша команда очень сосредоточена, мы стараемся фокусироваться на каждом конкретном матче. Сегодня для меня был непростой матч и я очень счастлива, что смогла победить. Первый сет был действительно сложный, у соперницы было пять сетболов. Майя играла великолепно, так что мне было непросто. Но я рада, что я смогла оставаться сильной, победить в том первом сете и довести матч до общей победы в двух партиях.

Как я чувствовала себя в том 12-м гейме? Это была тяжелая битва, и не только физически, но и ментально. Мне надо было показать стойкость и использовать свой опыт, пытаться удержать мяч в игре.

Была ли я удивлена заменой? Да, такие «приятные моменты» случаются только в командном турнире. Поэтому у меня было мало времени, чтобы подготовиться к другой сопернице. Здесь все зависит от команды, поэтому я рада, что мы сумели собраться на этот матч и иметь план и на него.

Поддержка была невероятная. Я очень счастлива, что мы играем в Польше, ближе к Украине просто уже некуда. И, учитывая войну, я очень рада, что много украинцев приехали на матч, что они болели за нас. Было много разных эмоций. Это очень классно, потому что в сложных ситуациях это тебя держит, поддерживает и дает преодолеть эти трудные моменты”, – сказала Элина Свитолина.



btu.org.ua