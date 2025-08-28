Connect with us
Теннис

US Open. Костюк сыграет матч второго круга в четверг

Известно расписание пятого игрового дня на Открытом чемпионате США

Нью-Йорк, США • 24 августа – 6 сентября • хард

Court 15 | 1 запуск
Юлия Стародубцева/Оксана Калашникова (Украина/Грузия) – Ульрикке Эйкери/Эри Ходзуми (Норвегия/Япония)

Court 12 | 2 запуск
Марта Костюк (Украина, 27) – Зейнеп Сёнмез (Турция)

Court 13 | 2 запуск
Даяна Ястремская/Алиша Паркс (Украина/США) – Кимберли Биррелл/Оливия Гадецки (Австралия)

Court 13 | 3 запуск
Надежда Киченок/Алдила Сутджиади (Украина/Индонезия) – Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд (Чехия/США, 1)

Grandstand | 3 запуск
Людмила Киченок/Эллен Перес (Украина/Австралия, 6) – Винус Уильямс/Лейла Фернандес (США/Канада)

Начало игрового дня запланировано на 18:00 по Киеву. Полное расписание четверга доступно на официальном сайте.
 
Фото: Getty Images.
btu.org.ua

Related Topics
Comments
More in Теннис
aquapolis