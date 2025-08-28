US Open. Костюк сыграет матч второго круга в четверг

Известно расписание пятого игрового дня на Открытом чемпионате США
Нью-Йорк, США • 24 августа – 6 сентября • хард
Court 15 | 1 запуск
Юлия Стародубцева/Оксана Калашникова (Украина/Грузия) – Ульрикке Эйкери/Эри Ходзуми (Норвегия/Япония)
Court 12 | 2 запуск
Марта Костюк (Украина, 27) – Зейнеп Сёнмез (Турция)
Court 13 | 2 запуск
Даяна Ястремская/Алиша Паркс (Украина/США) – Кимберли Биррелл/Оливия Гадецки (Австралия)
Court 13 | 3 запуск
Надежда Киченок/Алдила Сутджиади (Украина/Индонезия) – Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд (Чехия/США, 1)
Grandstand | 3 запуск
Людмила Киченок/Эллен Перес (Украина/Австралия, 6) – Винус Уильямс/Лейла Фернандес (США/Канада)
Начало игрового дня запланировано на 18:00 по Киеву. Полное расписание четверга доступно на официальном сайте.
Фото: Getty Images.
btu.org.ua