Скандальный лидер украинского юниорского рейтинга выиграл свой первый профессиональный титул

Украинский теннисист Никита Белозерцев стал чемпионом на соревнованиях ITF M15 в Сербии



В финальном поединке 16-летний Никита Белозерцев, занимающий 1528-е место в рейтинге АТР, обыграл “квалифаера” Владо Янканя (№1513 АТР) из Сербии – 4:6, 6:1, 6:4. В решающем сете украинский теннисист отыгрался со счета 1:4. Белозерцев впервые в карьере дошел до финала на профессиональном турнире.

Путь к титулу:

R1: Николас Ифи (Бельгия) 6:2, 1:6, 6:2

R2: Пьетро Марино (Италия, 5) 7:6(4), 6:4

QF: Антонио Карузо (Италия, Q) 6:4, 6:1

SF: Яннис Ксилас (Греция, 8) 6:3, 6:1

FR: Владо Янкань (Сербия, Q) 4:6, 6:1, 6:4

Никита Белозерцев на данный момент является первой ракеткой Украины среди юниоров, занимая 21-е место в мировом рейтинге ITF Juniors.

Напомним, что на прошлой неделе, во время послематчевого интервью с украинскими журналистами на Уимблдоне, где Белозерцев выступал в юниорском турнире, теннисист отказался отвечать на вопросы, которые задавались на украинском языке, после чего журналисты отменили интервью. Требование задавать вопросы только на русском или английском языках было озвучено болгарским тренером, который сопровождал Белозерцева на интервью.

После этой сканадальной ситуации, несколько источников сообщили BTU, что Белозерцев рассматривает вопрос смены своего гражданства на болгарское.



Фото: Арата Ямаока / TENNIS Club.

btu.org.ua