Шахтёр отказался продавать Гочолейшвили за €3 млн

Футбольный клуб «Шахтёр» Донецк отказался продавать правого защитника Георгия Гочолейшвили во французский «Сент-Этьен», несмотря на предложение в размере 3 миллионов евро. Украинский гранд считает сумму заниженной и рассчитывает выручить за 24-летнего грузинского легионера не менее 10 миллионов евро. Об этом сообщает издание euro.com.ua со ссылкой на источник.

Французский клуб, выступающий во второй лиге (Лига 2), проявил интерес к Гочолейшвили после его выступлений в аренде в составе датского «Копенгагена». За сезон в Суперлиге Дании он провёл 33 матча, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Эти показатели не остались незамеченными на европейском трансферном рынке.

Тем не менее, руководство «Шахтёра» уверено, что ценник на фулбека должен быть значительно выше. В клубе подчеркивают: несмотря на возвращение Гочолейшвили из аренды, они не готовы отпускать перспективного защитника за скромную сумму.

Отметим, что Гочолейшвили перешёл в «Шахтёр» в 2023 году из «Сабуртало» и уже успел зарекомендовать себя как техничный и универсальный игрок на правом фланге. Его трансферная стоимость, по мнению клуба, должна отражать не только потенциал, но и стабильные выступления на международной арене.

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