Игрок сборной Израиля присоединится к Аяксу

Продолжаются переговоры между австрийским "Зальцбургом" и нидерландским "Аяксом" по трансферу израильского полузащитника Оскара Глуха.

Как сообщает Фабрицио Романо, соглашение находится уже на завершающей стадии. Сумма трансфера будет составлять 15 миллионов евро и еще плюс 3 миллиона дополнительных. Планируют заключить на следующей неделе.

Добавим, что по последней информации, Глух заключил 5-летний контракт с "Аяксом" и ожидается, что он пропустит следующий матч в квалификации Лиги Чемпионов.

Оскар Глух в прошлом сезоне за "РБ Зальцбург" отыграл 43 матча, забил 12 голов и отдал 8 голевых передач.

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