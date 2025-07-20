Ястремская снялась с турнира WTA 250 в Праге

Украинская теннисистка Даяна Ястремская неожиданно снялась с турнира категории WTA 250, который пройдет на грунтовых кортах в чешской столице — Праге. Хотя спортсменка изначально была заявлена для участия и даже получила третий номер посева, она приняла решение не выходить на корт. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Согласно жеребьевке, в первом круге Ястремская должна была сыграть с теннисисткой, прошедшей квалификацию. Однако организаторы подтвердили, что украинка снялась с соревнований, и её имя больше не фигурирует в актуальной сетке турнира.

Напомним, последним турниром для Ястремской стал аналогичный за рангом турнир в немецком Гамбурге. Тогда Даяна дошла до полуфинала, где уступила молодой француженке Лоис Буассон. Это была достаточно напряжённая встреча, и Даяне не удалось пробиться в финал.

Тем временем, Украина всё же будет представлена на чешском турнире. Надежда Киченок, одна из лучших украинских парных теннисисток, сыграет в дуэте с японкой Макото Ниномией. Этот тандем уже показал высокие результаты — сегодня они поборются за титул в финале парного разряда в Гамбурге. После этого теннисистки отправятся в Прагу, чтобы продолжить виступи на турнире.

Причина отказа Ястремской от участия в WTA 250 в Праге официально не сообщается. Возможные версии — необхідність відпочинку після насиченого графіка або дрібні травми, які не дозволяють грати на повну силу.

Напомним, мы также писали о том, что четыре украинца сыграют на Чемпионате Европы U14.