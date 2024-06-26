Истборн. Фритц — единственный сеяный игрок, дошедший до 1/4 финала, три «квалифаера» продолжают борьбу

Результаты матчей второго круга на турнире ATP 250 в Великобритании
Истборн, Великобритания • 23-29 июня • трава • €812,235
Действующий чемпион: Франсиско Серундоло (Аргентина)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Тэйлор Фритц (США, 1) — Тьягу Зайбот Вилд (Бразилия) 7:6(4), 6:3
Шан Цзюньчэн (Китай, Q) — Эмил Руусувуори (Финляндия) 4:6, 6:3, 6:4
Александар Вукич (Австралия, LL) — Александр Бублик (Казахстан, 3) 6:4, 6:4
Ёсихито Нисиока (Япония, Q) — Маркос Гирон (США) 6:7(8), 6:4, 6:2
Макс Пёрселл (Австралия, Q) — Лоренцо Сонего (Италия) 6:4, 6:4
Миомир Кецманович (Сербия) — Себастиан Баэс (Аргентина, 4) 6:3, 6:2
Флавио Коболли (Италия) — Джайлз Гасси (Великобритания, LL) 4:6, 6:4, 6:4
Билли Гаррис (Великобритания, WC) — Чарльз Брум (Великобритания, LL) 3:6, 6:2, 6:2
Тэйлор Фритц, двукратный чемпион турнира в Истборне, за место в полуфинале поспорит с Шан Цзюньчэнем, который проведёт второй четвертьфинал в карьере (первый на траве).
Ёсихито Нисиока сыграет свой 20-й четвертьфинал на уровне ATP и дебютный на травяном покрытии. Дальше японец встретится с Александаром Вукичем, которого обыграл четыре дня назад в финальном раунде квалификации.
Флавио Коболли свой первый четвертьфинал на траве проведёт против Билли Гарриса, который впервые сыграл на этой стадии неделю назад на турнире ATP 500 в Лондоне.
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