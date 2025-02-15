Делрей-Бич. Давидович Фокина победил четвёртого номера рейтинга, Микельсен – единственный американец в полуфинале

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире ATP 250 в США



Делрей-Бич, США • 10-16 февраля • хард • $710,735

Действующий чемпион: Тэйлор Фритц (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Алехандро Давидович Фокина (Испания) – Тэйлор Фритц (США, 1) 7:6(4), 7:6(5)

Маттео Арнальди (Италия, 4) – Брэндон Накашима (США, 6) 7:6(2), 6:4

Алекс Микельсен (США, 3) – Кэмерон Норри (Великобритания) 7:6(3), 7:5

Миомир Кецманович (Сербия) – Маркос Гирон (США, 5) 2:6, 6:4, 6:2

Алехандро Давидович Фокина (№60 ATP) записал в свой актив четвёртую в карьере победу над игроком из топ-5 рейтинга и выиграл третий из пяти сыгранных матчей против Тэйлора Фритца. Испанский теннисист шестой раз вышел в полуфинал на уровне ATP и впервые с августа 2023 года, когда дошёл до этой стадии на “Мастерсе” в Торонто.

Маттео Арнальди, который будет соперником Давидовича Фокины, проведёт третий полуфинал в Туре и будет бороться за свой первый финал. Итальянец выиграл в предыдущих двух противостояниях с представителем Испании. На прошлой неделе они встречались во втором круге турнира ATP 250 в Далласе.

Алекс Микельсен взял реванш у Кэмерона Норри за поражение на старте турнира в Далласе и попробует четвёртый раз выйти в финал соревнований ATP во встрече с Миомиром Кецмановичем. Сербский теннисист два года назад уже играл в финале турнира в Делрей-Бич. Для игроков это будет первое противостояние.



Фото: Getty Images.

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