«Это был тактический провал». Хитров оценил поражение Беринчика

Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Беринчик

Чемпион мира среди любителей 2011 года Евгений Хитров, который затем с успехом выступал и на профессиональном ринге в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал о причинах неудачи украинского боксера Дениса Беринчика в чемпионском поединке по версии WBO с американцем Кейшоном Дэвисом:

– Уже с первых минут было очевидно, что Денис Беринчик ошибся с тактикой на бой. Поскольку он уступал Дэвису в росте, то должен был рвать дистанцию ​​и навязывать сопернику ближний бой. А украинец почему-то позволил американцу занять центр ринга и оттуда прицельно выстреливать.

– Почему так произошло?

– Сложилось впечатление, что в период подготовки среди спарринг-партнеров Беринчика не было боксеров, действующих в манере Дэвиса. Иначе как можно объяснить то, что Денис оказался не готов к классическому американскому стилю соперника с резкими контратакующими выпадами.

Это и привело к тому, что Беринчик часто пропускал чувствительные удары по корпусу. Денис пытался много двигаться, однако это дивидендов не принесло, потому что постоянно отходил не в ту сторону и оказывался под прицельными ударами правой руки Дэвиса.

– Если «козыри» американца были так очевидны, то почему по ходу боя тренеры Беринчика не внесли коррективы?

– Знаете, если были пробелы при подготовке, то уже непосредственно во время боя сложно подобрать «ключи» к сопернику. Для этого нужен не один раунд, к тому же не забывайте, что в арсенале визави еще были домашние заготовки. К сожалению, в четвертом раунде все для Беринчика было окончено.

Конечно, очень досадно, потому что я ждал от Дениса совсем другого бокса. Помнится, в прошлом году в титульном бою с мексиканцем Наваррете Денис переиграл соперника, как говорится, согласно требованиям школьной боксерской программы. Сегодня ему уже досталось на орехи буквально по всем компонентам.

– Этот нокаут от Дэвиса не поставит крест на дальнейшей карьере ветерана Беринчика?

– Не думаю. Да, Беринчик ухудшит свои позиции в рейтинге, но все равно останется на виду. Я не владею информацией была ли включена опция реванша в контракте противостояния с Дэвисом, если нет, то промоутерам украинца нужно будет позаботиться о каком-то промежуточном бое с соперником не с первой десятки, а уже потом организовать чемпионский поединок в одной из версий. Убежден, что это реально.

sport.ua