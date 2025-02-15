Денис Беринчик уступил Кейшону Дэвису и потерял титул WBO. ВИДЕО

Украинский боксер Денис Беринчик потерпел первое поражение в карьере, уступив Кейшону Дэвису в поединке за титул чемпиона мира WBO в легком весе.

Бой продлился четыре раунда. В первых двух американец уверенно контролировал ход поединка, а в третьем нанес точный удар в корпус, отправив Беринчика в нокдаун. Дэвис продолжил доминировать, пользуясь точностью и скоростью своих атак.

В четвертом раунде американец повторил удар по корпусу, после которого украинец не смог подняться до завершения отсчета, что принесло Дэвису досрочную победу и чемпионский титул.

Для Беринчика это поражение стало первым в профессиональной карьере. До этого он провел 19 боев и одержал 19 побед, из которых 9 — нокаутом.

Напомним, что 19 мая 2024 года Беринчик завоевал вакантный титул WBO, победив мексиканца Эммануэля Наваррете раздельным решением судей (115-113, 116-112, 112-116).

Напомним, чемпион мира среди любителей 2011 года Евгений Хитров рассказал о причинах неудачи украинского боксера Дениса Беринчика в чемпионском поединке по версии WBO с американцем Кейшоном Дэвисом.