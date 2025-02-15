Челси нашел замену Мудрику в Брайтоне

Лондонский «Челси» намерен приобрести вингера «Брайтона» Каору Митому и готов предложить за него 90 миллионов евро. Однако «Чайки» пока не дали официальный ответ на запрос «синих». Об этом сообщает EURO.com.ua со ссылкой на Fichajes.net.

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска рассматривает японского футболиста как замену Михаилу Мудрику. Итальянский специалист убежден, что Митома идеально впишется в атакующую систему команды, построенную на вертикальном футболе.

На данный момент у 26-летнего игрока контракт с «Брайтоном» до 2027 года. Ранее клуб уже отклонил предложение «Аль-Насра», который предлагал 54 миллиона фунтов за японца.

В нынешнем сезоне Митома провел 28 матчей во всех турнирах, забив 7 голов и сделав 3 результативные передачи. Интересно, что два мяча он забил именно в ворота «Челси» в последних матчах: в АПЛ (3:0) и Кубке Англии (2:1).

Положение команд в чемпионате Англии:

«Челси» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 43 очка.

«Брайтон» идет 8-м с 37 очками.

Карьера в сборной Японии

Митома представлял олимпийскую сборную Японии на домашних Играх-2021 в Токио, сыграл 3 матча и забил гол в поединке за третье место против Мексики (1:3).

За основную национальную команду дебютировал 16 ноября 2021 года в матче против Омана в отборе на ЧМ-2022. Первый гол за сборную забил 24 марта 2022 года, оформив дубль в игре против Австралии. В ноябре 2022 года вошел в окончательный состав сборной на чемпионат мира в Катаре.

Ранее Мудрик отреагировал на победу Усика против Фьюри.