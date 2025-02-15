Кристиан Клин: Задача Лиама – стать хорошим гонщиком №2

Кристиан Клин, бывший гонщик Формулы 1, по-прежнему сохраняющий тесные деловые отношения с Red Bull Racing, посоветовал своей бывшей команде дать Лиаму Лоусону возможность расти и развиваться в профессиональном отношении.

Лоусону всего четыре дня назад исполнилось 23 года, и с этого сезона он будет выступать за Red Bull Racing, став новым напарником Макса Ферстаппена, хотя у него за плечами всего 11 Гран При за AlphaTauri/Racing Bulls.

В своё время Пьер Гасли продержался в Red Bull Racing всего полсезона, после чего Алекс Элбон выступал за эту команду в течение полутора лет, но и его результаты были недостаточно высокими, после чего его отправили гоняться в кузовной чемпионат DTM, где он, кстати, был напарником Лоусона.

«Лиаму надо подходить к делу очень продуманно, – рассуждал Клин, принимая участие в подкасте Business of Winning. – Полагаю, ему не следует приступать к сотрудничеству с Red Bull Racing, думая, что он сможет сразу одолеть Макса Ферстаппена.

Не думаю, что он способен на это на столь ранней стадии карьеры. Его задача – стать хорошим гонщиком №2 и стараться учиться у лучших гонщиков, а сейчас это Макс.

Его время ещё настанет, и будет очень интересно посмотреть, как он справится с ситуацией, и в какой мере команда поможет ему, когда он будет напарником Ферстаппена. Надеюсь, они не станут подвергать его чрезмерному прессингу. Они уже допускали эту ошибку в случае с Даниилом Квятом, Алексом Элбоном и другими гонщиками.

Думаю, они извлекли из этого необходимые уроки. Сейчас Red Bull нужен гонщик №2, который бы стабильно зарабатывал очки, чтобы команда вновь могла бороться за Кубок конструкторов. Но лично мне было вполне понятно, что им нужно было что-то менять, ведь Серхио Перес, к сожалению, уже не показывал нужных результатов.

В своё время он отлично справлялся с делом в Red Bull, но в последние полтора года у него уже ничего не ладилось. Для него это было тяжело в психологическом плане, и команда должна была что-то предпринять, поэтому они пригласили Лиама.

Думаю, я могу понять, что это значит для Лоусона. Когда вы получаете такую возможность, вы должны ухватиться за неё обеими руками. Все гонщики мечтают выступать за топ-команду и пилотировать лучшую машину. Сложность в том, что ему предстоит быть напарником Ферстаппена, и тут уж от него самого зависит, насколько успешно он справится с такой задачей. Полагаю, талант у его есть. Он очень быстрый гонщик и не раз это демонстрировал. Лиам умеет очень быстро адаптироваться, а также я считаю, что у него всё в порядке по части психологической стойкости».

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