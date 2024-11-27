Ф2: Беннетт заменит Фиттипальди в Van Amersfoort Racing

Команда Van Amersfoort Racing, выступающая в Формуле 2, объявила о замене в составе на двух финальных этапах сезона. Джон Бенетт дебютирует в молодёжной серии, заменив Энцо Фиттипальди.

В 2024-м 21-летний Беннетт выступал в британской Формуле 3. У него на счету одиннадцать подиумов, включая три победы, и второе место в личном зачёте.

Джон Беннетт: «Я благодарен Van Amersfoort Racing за оказанное мне доверие и предоставленную возможность. Ранее в этом году вместе с Van Amersfoort Racing я участвовал в тестах Формулы 3, и они прошли очень хорошо.

Мы с командой чувствуем, что я готов сделать следующий шаг и перейти в Формулу 2. Я не могу дождаться нового вызова. Для меня это огромный шаг вперёд, но я постараюсь научиться как можно большему в двух этапах и принести команде высокий результат».

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